Динамо забило девять голов австрийскому сопернику в матче за закрытыми дверями

В четверг, 20 июля, киевское Динамо на учебно-тренировочном сборе в Австрии провело товарищеский матч с местной Аустрией Клагенфурт.

Контрольный поединок имел экспериментальный характер и проходил за закрытыми дверями, а после "бело-синие" предоставили информацию о встрече.

В Динамо со стартовых минут на поле вышли футболисты, которые накануне в спарринге против саудовского Аль-Хиляля (1:0) либо получили мало игрового времени, либо вообще не появлялись на поле. Также смешанным составом, включая футболистов молодежной команды, играли и соперники, сообщает официальный сайт киевского клуба.

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Итогом товарищеского матча стала разгромная победа Динамо со счетом 9:0. По дублю оформили Владислав Ванат, Богдан Леднев и Самба Диалло. Еще по голу забили Антон Царенко, Александр Караваев и Александр Андриевский.

Динамо - Аустрия Клагенфурт 9:0

Голы: Ванат, 8, 33, Леднев, 15, 74, Царенко, 41, Диалло, 43, 59, Караваев, 77, Андриевский 90.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Динамо.

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