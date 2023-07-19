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Динамо обыграло Аль-Хиляль с его новыми звездными игроками

Ни Кулибали, ни Невеш, ни Милинкович-Савич не смогли остановить Виталия Буяльского от забитого гола.
Сегодня, 21:34
Аль-Хиляль - Динамо / ФК Динамо Киев
Аль-Хиляль - Динамо / ФК Динамо Киев

В среду, 19 июля, в рамках учебно-тренировочного сбора киевское Динамо провело товарищеский матч с Аль-Хилялем.

В составе саудовского клуба на поле вышли звездные игроки в лице Калиду Кулибали, Рубена Невеша и Сергея Милинковича-Савича.

Однако они не помешали "бело-синим" одержать победу в поединке.

На 5-й минуте встречи Александр Тымчик прорвался по своему флангу, вбежал в штрафную оппонента и покатил под удар Виталию Буяльскому, который в касание переправил мяч в дальний угол ворот.

Источник: ФК Динамо Киев

К сожалению, на этом щедрость команд относительно забитых голов завершилась - Динамо с минимальным счетом обыграло Аль-Хиляль.

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Аль-Хиляль - Динамо 0:1
Гол: Буяльський, 5.

Аль-Хиляль (стартовый состав): Аль-Муаюф, Аль-Хамдан, Майкл, Абдулхамид, Аль-Болеахи, Н. Аль-Давсари, С. Аль-Давсари, Каррильо, Кулибали, Невеш, Милинкович-Савич.

Динамо: Бущан (Нещерет, 71), Дубинчак (Малыш, 84), Биловар (Сирота, 71), Попов (Дячук, 81), Тымчик (Вивчаренко, 84), Сидорчук (Бражко, 71), Шапаренко (Царенко, 81), Буяльский (Андриевский, 81), Кабаев (Волошин, 29), Ярмоленко (Караваев, 71), Бенито (Ванат, 71).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Аль-Хиляль

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