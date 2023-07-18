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Футбол

Хавбек Динамо может стать одноклубником Яремчука

Джастин Лонвейк заинтересовал Брюгге.
Сегодня, 13:50
Джастин Лонвейк / Getty Images
Джастин Лонвейк / Getty Images

Полузащитник киевского Динамо Джастин Лонвейк может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Walfoot, в услугах футболиста заинтересован ряд клубов, среди которых Брюгге Романа Яремчука.

Также Лонвейка хочет приобрести бельгийский Андерлехт и датские Копенгаген и Виборг, однако, стоит отметить, что бельгийцы не считают игрока приоритетной целью.

Отметим, что за столичную команду Джастин провел 18 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Динамо презентовало новую форму на сезон-23/24.

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