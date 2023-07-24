Довбик отреагировал на слухи о возможном уходе из Днепра-1

Украинский футболист дипломатично ответил по поводу своего будущего.

Нападающий Днепра-1 Артем Довбик высказался об интересе клубов к его фигуре.

По словам украинского футболиста, он сосредоточен на выступлениях за днепровский коллектив.

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"Я не могу знать, что случится в будущем, поэтому даже не думаю ни о чем, кроме того, как забивать мячи и всеми силами помогать Днепру-1 выйти в групповой раунд Лиги чемпионов, – цитирует Довбика sport24.

Действующий контракт форварда с Днепр-1 истекает летом 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро.

По итогу прошлого сезона Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины, забив 24 года.

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир УПЛ близок к тому, чтобы стать одноклубником Цыганкова.