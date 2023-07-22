Отпустите Довбика: Фанаты Жироны запустили забавный хэштег в соцсетях

Болельщики Жироны нашли нового форварда для клуба.

После ухода лидера Валентина Кастельяноса в Лацио команда осталась без нападающего, но болельщики уже подыскали идеального кандидата.

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Испанцы хотят видеть в Жироне Артема Довбика из Днепра-1. Болельщики даже запустили хэштег: "Отпустите Довбика".

Действующий контракт форварда с днепровским клубом истекает летом 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 15 млн евро.

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