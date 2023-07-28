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Динамо заявило Ярмоленко и Караваева на УПЛ

Киевляне пополнили свою масштабную заявку.
Сегодня, 08:56
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо официально дополнило заявку на чемпионат Украины по футболу.

Как сообщает пресс-служба клуба, полузащитник Андрей Ярмоленко и защитник Александр Караваев дозаявлены на сезон-2023/24.

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В общей сложности киевляне заявили 58 игроков.

Отметим, что Ярмоленко будет выступать под седьмым номером, а Караваев продолжит играть под номером 20.

Ранее сообщалось, что Шахтер и Динамо поддержали Харлан после дисквалификации с чемпионата мира.

Источник: ФК Динамо Киев

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