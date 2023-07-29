Металлист 1925 - Шахтер: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 29.07.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между украинскими клубами.

В субботу, 29 июля, продолжается первый тур украинской Премьер-лиги. В рамках игрового дня сыграют Металлист 1925 и Шахтер.

Команды постараются войти в новый чемпионат с позитивным результатом, так что внимательно следим за игрой.

Читай также: Прогноз на УПЛ: Динамо навяжет борьбу Шахтеру за трофей, Оболонь, скорее всего, вылетит

Матч будет сыгран в Киеве на стадионе "Левый берег". Стартовый свисток - 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Металлист 1925 - Шахтер

Трансляция поединка чемпионата Украины между Металлистом 1925 и Шахтером будет доступна в этой новости 29 июля и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

На территории Украины матч также покажут телеканалы и платформы MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

В своей истории команды провели три матча, в которых "горняки" дважды побеждали, а еще раз была зафиксирована ничья.