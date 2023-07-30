ЛНЗ - Черноморец: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 30.07.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между украинскими клубами.

В воскресенье, 30 июля, продолжается первый тур украинской Премьер-лиги. В рамках игрового дня сыграют ЛНЗ Черкассы и Черноморец.

Черкасский клуб дебютирует в УПЛ, так что для них очень важная встреча. Черноморец, который зарекомендовал себя в прошлом сезоне, должен сделать шаг вперед.

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Матч будет сыгран в Черкассах на Центральном стадионе. Стартовый свисток - 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча ЛНЗ - Черноморец

Трансляция поединка чемпионата Украины между ЛНЗ и Черноморцем будет доступна в этой новости 30 июля и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

На территории Украины матч также покажут телеканалы и платформы MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступно расписание и результаты первого тура чемпионата Украины.