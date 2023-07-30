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ЛНЗ - Черноморец 0:2 видео голов и лучших моментов матча 30.07.2023

Вашему вниманию обзор поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 19:33
Черноморец обыграл ЛНЗ / ФК ЛНЗ
Черноморец обыграл ЛНЗ / ФК ЛНЗ

В воскресенье, 30 июля, ЛНЗ в первом туре украинской Премьер-лиги встречался в Черкассах на Центральном стадионе с Черноморцем.

Команда Романа Григорчука испортила черкасскому оппоненту дебют в высшем дивизионе Украины, одержав победу со счетом 2:0.

Одесский клуб вышел вперед на 38-й минуте поединка, когда Богдан Бойчук замкнул подачу в штрафную от Ореста Кузика. Во втором тайме преимущество "моряков" после контратаки удвоил Йон Шпорн, которому ассистировал тот же Бойчук.

Вашему вниманию видео всех голов матча ЛНЗ - Черноморец в первом туре УПЛ:

ЛНЗ - Черноморец 0:2

Голы: Бойчук, 38, Шпорн, 65

ЛНЗ: Самойленко, Бойко, Ковалев, Лопыренок, Наумец (Шестаков, 46), Норенков, Прядун, Рыбалка (Олейник, 82), Савин (Пасич, 63), Стасюк, Хамелюк (Копыл, 69)

Черноморец: Билык, Ермаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильев, Гучек (Штогрин, 61), Кузык, Шпорн, Иеде (Хадида, 83), Бойчук

Предупреждения: Савин, Хамелюк, Копыл - Гучек, Шпорн, Васильев.

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