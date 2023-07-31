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Представители Динамо: Названы лучшие тренер и игрок первого тура УПЛ

Киевское Динамо с победы стартовало в сезоне.
Сегодня, 08:35
Владислав Ванат и Мирча Луческу / ФК Динамо Киев
Владислав Ванат и Мирча Луческу / ФК Динамо Киев

В рамках первого тура чемпионата Украины Динамо разгромило Минай (4:1), что позволило киевлянам выиграть две индивидуальные награды.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, лучшим футболистом был признан нападающий "бело-синих" Владислав Ванат, а лучшим тренером - наставник команды Мирча Луческу.

Отметим, что украинский форвард отметился дублем в ворота закарпатского клуба.

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В следующем туре Динамо сыграет с Оболонью. Матч пройдет 5 августа.

Ранее сообщалось, что Луческу обозначил трансферные планы Динамо.

Также на нашем сайте можно узнать, кто играет в футбол сегодня и когда пройдут матчи.

Источник: УПЛ

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Динамо - Минай 4:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

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