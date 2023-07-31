"Ненавидим всех вас": Кривбасс отреагировал на обстрел Кривого Рога
Футбольный клуб кратко передал эмоции всех граждан Украины.
В понедельник, 31 июля, российские оккупанты обстреляли Кривой Рог.
Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения, вторая – разрушила секцию с 4-го по 9-й этаж жилого дома. По информации, которая доступна на сейчас, погибли два человека, пострадали не менее 20, а еще несколько людей могут быть под завалами.
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Футбольный клуб Кривбасс отреагировал на ракетный удар.
"31/07/23. Никогда не простим. Ненавидим всех вас. Россия – государство-террорист", - говорится в собщении.
Ранее сообщалось, что представитель Второй лиги снялся с Кубка Украины.
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