"Нас просто "убили" логистикой": Представитель Второй лиги снялся с Кубка Украины

Участник Второй лиги Украины Реал Фарма сообщил о том, что клуб снимается с розыгрыша Кубка Украины-2023/24. В первом раунде команда должна была играть на выезде с Тростянцем.

Одесский коллектив объяснил свое решением тем, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) безответственно подошла к жеребьевке.

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"В результате жеребьевки, проведенной комитетом по проведению Кубка Украины, команде футбольного клуба Реал Фарма выпало ехать играть первый этап Кубка в город Тростянец Сумской области. Главным в проведении жеребьевки был заложен региональный принцип, поэтому для нас остается загадкой, как соблюдался региональный принцип и почему в результате команде Реал Фарма выпало ехать за тысячу километров, и мы об этом узнали за неделю до игры.

Нас просто "убили" логистическими проблемами, и при всем нашем желании принять участие в Кубке Украины мы не сможем это сделать физически - просто не сможем добраться! Поезд, неидеальный вариант, но и на него нет билетов туда и обратно, а перевозчики отказались ехать в этом направлении. Поэтому было принято нелегкое решение не участвовать в этом Кубке Украины.

На наши доводы, что сейчас идет война и сейчас логистические проблемы и именно поэтому было принято решение создать несколько групп по территориальному принципу и почему мы оказались в итоге в группе с двумя самыми дальними командами? Ответа нет…".

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Клуб заявил о том, что не может добраться до Сумской области за несколько дней до проведения игр.

"Стоит сказать, что территориальный принцип был введен уже давно и последние годы мы играли с «Таврией» дважды, с херсонским «Кристаллом» в первом круге Кубка, то есть с командами, которые были территориально близкими к нам.

Но первый же Кубок, который решили проводить во время войны - логистически не сложился, поэтому при всем нашем желании и финансовых возможностях поехать и принять участие - мы были лишены такой возможности. Перевозчики отказывались ехать в Тростянец, а ехать по железной дороге сложно, но мы были готовы и на это, но выяснилось о проблемах с билетами, которые за неделю очень сложно решить, точнее - невозможно", - говорится в заявлении.

Напомним, редакторы ISPORT сделали прогнозы на новый розыгрыш УПЛ.