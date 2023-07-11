iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Воспитанник Карпат погиб на войне против российских оккупантов

Григорий Барчишин защищал свою Родину от рашистских захватчиков.
Сегодня, 09:21
Григорий Барчишин / Getty Images
Григорий Барчишин / Getty Images

Украинский спорт понес еще одну невосполнимую утрату из-за войны с россией.

Как сообщает Львовская ассоциация футбола, защищая свою Родину от оккупантов погиб 38-летний Григорий Барчишин.

Читай также: Один из ультрас Динамо погиб, защищая Украину от оккупантов

Барчишин является воспитанником львовских Карпат, однако, профессиональной карьеры у него не получилось, поэтому он играл за ряд различных коллективов Чемпионата Львовской области.

У воина остались родители, жена и маленький ребенок. Прощание с Григорием пройдет сегодня, 11 июля, в 15:00 по Киеву в Гарнизонном храме святых Петра и Павла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией

Статьи по теме

Свитолина помогла семье воина ВСУ достать билеты на Уимблдон Свитолина помогла семье воина ВСУ достать билеты на Уимблдон
Украинский боксер попал под обстрел на Херсонщине Украинский боксер попал под обстрел на Херсонщине
"Фокус не пройдет": У русни "горит" от достижений сборной Украины "Фокус не пройдет": У русни "горит" от достижений сборной Украины
Экс-игрок НБА жалеет, что играл в россии после ее полномасштабного вторжения в Украину Экс-игрок НБА жалеет, что играл в россии после ее полномасштабного вторжения в Украину
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров
УПЛ: Шахтер сыграет с Металлистом 1925, Динамо - с Минаем
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Европа10:50
Семейный отдых: Жена Малиновского похвасталась яркими фотографиями с Альп
Европа10:46
ПСЖ готов продать Мбаппе этим летом
Европа10:11
Наставник Тоттенхэма высказался о потенциальном уходе Кейна
Бокс10:10
Джошуа назвал причину срыва боя Усик - Фьюри
Теннис09:50
Свитолина - Швентек: прогноз на четвертьфинальный матч Уимблдона
Футбол09:43
Эвертон подпишет конкурента для Миколенко
Европа09:21
Воспитанник Карпат погиб на войне против российских оккупантов
Теннис09:19
Уимблдон-2023 (WTA): Свитолина сыграет со Швентек, Пегула - с Вондроушовой
Бокс09:10
Стало известно, когда может состояться поединок Усик - Фьюри
Теннис08:50
Уимблдон-2023 (ATP): Джокович сыграет с Рублевым, Синнер - с Сафиуллиным
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK