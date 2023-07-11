Воспитанник Карпат погиб на войне против российских оккупантов
Григорий Барчишин защищал свою Родину от рашистских захватчиков.
Украинский спорт понес еще одну невосполнимую утрату из-за войны с россией.
Как сообщает Львовская ассоциация футбола, защищая свою Родину от оккупантов погиб 38-летний Григорий Барчишин.
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Барчишин является воспитанником львовских Карпат, однако, профессиональной карьеры у него не получилось, поэтому он играл за ряд различных коллективов Чемпионата Львовской области.
У воина остались родители, жена и маленький ребенок. Прощание с Григорием пройдет сегодня, 11 июля, в 15:00 по Киеву в Гарнизонном храме святых Петра и Павла.