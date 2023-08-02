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Верес - Шахтер: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 02.08.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между украинскими клубами.
Сегодня, 10:18
Футболисты Шахтера / ФК Шахтер Донецк
Футболисты Шахтера / ФК Шахтер Донецк

В среду, 2 августа, стартует второй тур украинской Премьер-лиги. В рамках игрового дня сыграют Верес и Шахтер.

Донецкий клуб начал свой путь в чемпионате с победы, обыграв Металлист 1925. Верес, в свою очередь, уступил дебютанту турнира Полесью.

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Матч будет сыгран в Ровно на стадионе имени Авангард. Стартовый свисток - 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Верес - Шахтер

Трансляция поединка чемпионата Украины между Вересом и Шахтером будет доступна в этой новости 2 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

На территории Украины матч также покажут телеканалы и платформы MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступно расписание и результаты первого тура чемпионата Украины.


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