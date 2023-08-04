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Челси приобрел защитника сборной Франции

Лондонцы заплатили Монако за футболиста 45 миллионов евро.
Сегодня, 12:07
Аксель Дисаси / ФК Челси
Аксель Дисаси / ФК Челси

Лондонский Челси официально объявил о приобретение футболиста Монако Акселя Дисаси.

Стороны заключили контракт на шесть лет.

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По информации СМИ, Челси заплатил за 25-летнего француза 45 миллионов евро.

Последним клубом Дисаси был Монако, который приобрел игрока за 13 миллионов евро три года назад. За это время он провел 129 в составе команды, в которых забил 12 голов и выполнил 4 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Челси договорился о переходе вратаря Брайтона.

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