Челси договорился о переходе вратаря Брайтона
Голкипер Брайтона Роберт Санчес в ближайшее время станет игроком лондонского Челси, пишет Фабрицио Романо.
Столичный клуб договорился с "чайками" о трансфере испанского голкипера за 20+5 млн фунтов.
Еще ранее Челси согласовал с Санчесом личный контракт, и теперь осталось лишь уладить юридические вопросы.
Как только испанец присоединится к "синим", клуб начнет работу над тем, чтобы отправить 21-летнего Габриэля Слонину в аренду на сезон.
Отметим, что в данный момент клубы также ведут переговоры о трансфере Мойзеса Кайседо, однако сделка по Санчесу не будет влиять на возможный трансфер.
Ранее, напомним, что один из дорогостоящих новчиков Челси пропустит старт сезона.
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