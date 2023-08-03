Челси договорился о переходе вратаря Брайтона

Роберт Санчес обошелся "синим" всего в 25 млн фунтов.

Голкипер Брайтона Роберт Санчес в ближайшее время станет игроком лондонского Челси, пишет Фабрицио Романо.

Столичный клуб договорился с "чайками" о трансфере испанского голкипера за 20+5 млн фунтов.

Еще ранее Челси согласовал с Санчесом личный контракт, и теперь осталось лишь уладить юридические вопросы.

Как только испанец присоединится к "синим", клуб начнет работу над тем, чтобы отправить 21-летнего Габриэля Слонину в аренду на сезон.

Отметим, что в данный момент клубы также ведут переговоры о трансфере Мойзеса Кайседо, однако сделка по Санчесу не будет влиять на возможный трансфер.

Ранее, напомним, что один из дорогостоящих новчиков Челси пропустит старт сезона.

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