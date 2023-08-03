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Звездный новичок Челси получил травму в матче с Боруссией

Нкунку, скорее всего, пропустит матч против Ливерпуля.
Сегодня, 12:50
Кристофер Нкунку / Getty Images
Кристофер Нкунку / Getty Images

Атакующий полузащитник Челси Кристофер Нкунку получил повреждение. Об этом сообщает издание The Guardian.

Француз травмировался во время товарищеского матча против Боруссии Дортмунд (1:1). Игрок был заменен на 22-й минуте, держась за колено.

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Существует риск, что футболист может попустить игру первого тура АПЛ против Ливерпуля, которая состоится 13 августа. В ближайшие дни станет известна степень тяжести повреждения.

Напомним, за трансфер 25-летнего француза "синие" заплатят немецкому клубу 60 миллионов евро, а сам футболист подписал с новой командой шестилетний контракт до лета 2029 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Кристофер Нкунку

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