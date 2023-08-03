Звездный новичок Челси получил травму в матче с Боруссией

Нкунку, скорее всего, пропустит матч против Ливерпуля.

Атакующий полузащитник Челси Кристофер Нкунку получил повреждение. Об этом сообщает издание The Guardian.

Француз травмировался во время товарищеского матча против Боруссии Дортмунд (1:1). Игрок был заменен на 22-й минуте, держась за колено.

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Существует риск, что футболист может попустить игру первого тура АПЛ против Ливерпуля, которая состоится 13 августа. В ближайшие дни станет известна степень тяжести повреждения.

Напомним, за трансфер 25-летнего француза "синие" заплатят немецкому клубу 60 миллионов евро, а сам футболист подписал с новой командой шестилетний контракт до лета 2029 года.

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