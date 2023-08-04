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Новая эмблема ФСК Мариуполь: версия ISPORT

Представляем вариант логотипа, который может быть основой для украинского клуба.
Сегодня, 12:49
ФСК Мариуполь
ФСК Мариуполь

Несколько дней назад ФСК Мариуполь объявил о проведении конкурса на новую эмблему..

В условиях розыгрыша говорится о том, что новая эмблема должна иметь историю города, а также объединить футболистов и болельщиков.

Мариуполь - один из многострадальный городов Украины в результате войны с российскими оккупантами. Сейчас город находится в оккупации и ждет своего освобождения. Одна из самых значимых трагедий произошла именно в Мариуполе. Российские войска провели бомбардировку драматического театра, в результате чего погибло несколько сотен украинцев.

ISPORT в своем варианте логотипа решил изобразить Театральную площадь Мариуполя, которая находится возле культурного сооружения.

Сам щит и нижняя часть логотипа образуют дорожки, разбросанные по всей площади. На месте уничтоженного Академического театра расположено название клуба, а в самой верхушке упоминание о том, что Мариуполь – это город герой.

Цвета решили оставить нынешние.

Как вам наша версия логотипа?

Ранее сообщалось, что Мудрик осчастливил своего персонального фаната, потерявшего ногу в Мариуполе.

Василий Войтюк


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