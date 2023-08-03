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Мудрик осчастливил своего персонального фаната, потерявшего ногу в Мариуполе

16-летний парень до полномасштабного вторжения играл за молодежку местного футбольного клуба.
Сегодня, 18:29
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Вингер лондонского Челси Михаил Мудрик воплотил в жизнь мечту 16-летнего Артема Свергуна, потерявшего ногу после полномасштабного вторжения россии.

Украинский футболист провел теплую встречу со Свергуном и подарил ему свою футболку. В своем Instagram Мудрик отреагировал на встречу.

"Рад иметь возможность осуществлять чьи-то мечты, возможно, именно через меня Бог отвечает на чьи-то молитвы", - написал Михаил.

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Отметим, что Артем потерял ногу 2 марта 2022 года. В этот день Свергун вместе с друзьями пошел играть в футбол и заметил дрон, однако, он со знакомыми решил, что это обычный дрон, который не несет угрозу. К сожалению, они ошибались. Дрон скинул гранату на поле, где играли ребята, один из друзей парня погиб на месте, а второй получил ранения.

Артема удалось спасти и отвести в больницу, но, именно в этот день террористы из вооруженных сил рф начали штурм города и Свергуну не удалось оказать необходимую помощь из-за обстрелов больницы. Парню ампутировали левую ногу выше колена, а его правая нога парализована.

Стоит сказать, что до полномасштабного вторжения Артем занимался в академии Мариуполя и мечтал стать профессиональным футболистом, однако, сейчас его главная мечта - научиться снова ходить.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией Михаил Мудрик

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