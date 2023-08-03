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Украинский клуб объявил конкурс на создание новой эмблемы

ФСК Мариуполь намерен обновить свою айдентику.
Сегодня, 18:00
ФСК Мариуполь / Instagram
ФСК Мариуполь / Instagram

Второлиговый ФСК Мариуполь взял курс на обновление клубной айдентики.

В Instagram клуба было объявлено о конкурсе на новую эмблему. 

"Новый логотип должен сочетать современные тренды айдентики с историей города Мариуполь, который мы имеем честь представлять в футбольных соревнованиях Украины.

Мы планируем построить народный клуб, где не будет границ между футболистами и болельщиками", - отмечается в заявлении пресс-службы.

Работы принимаются с 3 по 31 августа на почту office@fscmariupol.com.ua. В течении первой недели сентября болельщикам клуба предложат выбрать из нескольких вариантов, а с 8 по 11 сентября руководство Мариуполя определится с окончательным вариантом, учитывая мнение фанатов.

Действующая эмблема команды выглядит вот так:

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина ФСК Мариуполь

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