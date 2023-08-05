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Судейка: украинская рефери показала, как ее подписывают в телефоне

Ирина Рачинская покорила сердца украинских болельщиков.
Сегодня, 09:25
Ирина Рачинская / instagram.com/iren__r_/
Ирина Рачинская / instagram.com/iren__r_/

Футбольный арбитр Ирина Рачинская является ассистентом главного рефери на матчах украинского футбола.

Девушка, которая работает на поединках женского и молодежных первенствах, умеет посмеяться над собой.

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Рачинская в своем аккаунте в TikTok опубликовала фотографии того, как она подписана у других людей.

Наиболее забавным выглядит подпись "судєйка".

tiktok.com/@iren__r_
tiktok.com/@iren__r_

tiktok.com/@iren__r_
tiktok.com/@iren__r_

tiktok.com/@iren__r_
tiktok.com/@iren__r_

Ранее сообщалось, что супруга футболиста Шахтера поразила соцсети пикантными фото в бассейне.

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