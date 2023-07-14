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Экс-игроку Полесья смягчили дисквалификацию за толчок девушки-арбитра

Вадим Червак уже вскоре сможет дебютировать за свою новую команду.
Вчера, 21:48
Вадим Червак / ФК Металлист-1925
Вадим Червак / ФК Металлист-1925

Бывшему защитнику Полесья Вадиму Черваку, который был дисквалифицирован за толчок девушки-арбитра Софии Причины, смягчили наказание.

УАФ удовлетворила апелляцию футболиста, взяв во внимание признание вины игроком, извинения перед рефери, отсутствие злого умысла в его действиях и правовую аргументацию апеллянта.

В итоге дисквалификация была сокращена с полугода до трех месяцев, которые заканчиваются в июле, сообщает ТаТоТаке.

Теперь защитник, недавно подписавший контракт с Металлистом 1925, сможет дебютировать за свою новую команду уже в матче первого тура нового сезона украинской Премьер-лиги против Шахтера 29 июля.

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Напомним, что в прошлом сезоне во время матча Полесья с запорожским Металлургом в Первой лиге Червак толкнул Причину после ее решения не назначать пенальти в ворота соперника. Житомирский клуб после разорвал контракта с защитником, а игроку пришлось приносить публичные извинения, что не спасло его от дисквалификации.

Недавно Червак еще раз извинился перед Причиной, а девушка-арбитр заявила, что в истории можно поставить точку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Металлист 1925 Полесье

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