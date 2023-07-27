Супруга футболиста Шахтера поразила соцсети пикантными фото в бассейне

Как же повезло Зубкову с возлюбленной.

Анна, жена вингера Шахтера Александра Зубкова, вновь поразила наповал своих подписчиков в Инстаграме.

Возлюбленная футболиста сборной Украины опубликовала новые фотографии из бассейна, где у девушки просвечивается в мокрой футболке грудь.

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"Hot pussy club president", - виднеется на полотне крайне пикантная надпись.

Напомним, Александр и Анна в браке с 2019 года. У пары есть двухлетняя дочка.

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