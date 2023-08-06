Заря - Кривбасс 1:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

В воскресенье, 6 августа, в рамках второго тура УПЛ Заря встречалась с Кривбассом.

Луганчане забили быстрый пенальти, еще до конца первого тайма Кривбасс ответил тем же, а во втором неожиданно вышел вперед.

Шансы на ничью похоронил защитник Илья Гулько, который покинул поле после двух желтых карточек, чем и воспользовались гости, удвоив свое преимущество.

Вашему вниманию видео всех голов матча Заря - Кривбасс во втором туре УПЛ:

Заря - Кривбасс 1:3

Голы: Антюх, 4 пенальти - Лунев, 42 пенальти, Приходько, 57, Дебелко, 90+3

Владение мячом: 60% - 40%

Удары: 7 - 12

Удары в створ: 3 - 8

Фолы: 8 - 12

Атаки: 95 - 90

Заря: Сапутин, Вантух, Снурницын (Гулько 57), Кирюханцев, Батагов, Мишнев (Мичин 57), Дришлюк (Нагнойный 69), Волошин (Тлумак 86), Антюх (Бугай 57), Русин, Алефиренко.

Кривбасс: Клищук, Дибанго, Стецков, Бескоровайный, Понедельник, Илич (Татарков 57), Хомченовский, Лунев (Дебелко 86), Бизимана, (Приходько 46), Задерака, Кожушко (Вакулко 77)



Предупреждения: Вантух (16), Задерака (29), Бизимана (39), Антюх (42), Кожушко (49), Гулько (67), Никита Татарков (85)

Удаление: Гулько (72)