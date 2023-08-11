Александрия объявила об аренде игрока из Эквадора
Левый защитник должен усилить украинскую команду.
Защитник Хосе Эрнандес официально стал игроком Александрии.
Украинский клуб арендовал 26-летнего футболиста у Макары на один год. Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.
Отметим, что Эрнандес провел всю карьеру в Эквадоре, выступал за 8 разных клубов.
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В последнее время принадлежал Эмелеку, с января играл в аренде за Гуаласео из высшей лиги – 14 матчей, без результативных действий.
Ранее сообщалось, что участник еврокубков подписал украинского хавбека.