Александрия объявила об аренде игрока из Эквадора

Защитник Хосе Эрнандес официально стал игроком Александрии.

Украинский клуб арендовал 26-летнего футболиста у Макары на один год. Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

Отметим, что Эрнандес провел всю карьеру в Эквадоре, выступал за 8 разных клубов.

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В последнее время принадлежал Эмелеку, с января играл в аренде за Гуаласео из высшей лиги – 14 матчей, без результативных действий.

Ранее сообщалось, что участник еврокубков подписал украинского хавбека.