Игрок УПЛ признался, что воровал в магазинах
Игорь Курило раскрыл секреты своей личной жизни.
Харьковский Металлист 1925 пропускает второй тур чемпионата Украины по просьбе киевского Динамо, которое выступает в Лиге конференций.
В паузе между играми пресс-служба команды провела забавный челлендж.
Читай также: Милые фотографии: Новичок Днепра-1 во второй раз стал отцом
Центральной фигурой конкурса "было/не было" стал защитник Игорь Курило. Футболист ответил на вопросы по поводу личной жизни, раскрыв интересные подробности.
Ранее сообщалось, что Забарный посоревновался с игроками Борнмута в забавном челлендже.