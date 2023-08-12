Игрок УПЛ признался, что воровал в магазинах

Харьковский Металлист 1925 пропускает второй тур чемпионата Украины по просьбе киевского Динамо, которое выступает в Лиге конференций.

В паузе между играми пресс-служба команды провела забавный челлендж.

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Центральной фигурой конкурса "было/не было" стал защитник Игорь Курило. Футболист ответил на вопросы по поводу личной жизни, раскрыв интересные подробности.

Ранее сообщалось, что Забарный посоревновался с игроками Борнмута в забавном челлендже.