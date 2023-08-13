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Ворскла - Заря 1:2 видео голов и лучших моментов матча 13.08.2023

Вашему вниманию обзор поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 20:48
Заря победила Ворсклу / ФК Ворскла
Заря победила Ворсклу / ФК Ворскла

В воскресенье, 13 августа, Ворскла в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги принимала в Полтаве Зарю.

В поединке, в котором забивали только легионеры, победу со счетом 2:1 праздновала луганская команда.

Подопечные Ненада Лалатовича вышли вперед уже в начале матча после результативного удара Эдуардо Герреро. Отыграться полтавчане смогли в середине второго тайма, когда отличился Фелипе. Тем не менее гости все же одержали победу - три очка в этом противостоянии луганчанам принес Джордан.

Вашему вниманию видео всех голов матча Ворскла - Заря в третьем туре УПЛ:

Ворскла - Заря 1:2

Голы: Фелипе, 66 - Герреро, 4, Джордан, 78

Ворскла: Исенко - Пердута, Тьяго Сантана (Хрипчук, 89), Чеснаков (Нестеренко, 46), Крупский (Челядин, 46) - Павлюк, Скляр (Фелипе, 65), Кане, Юрченко, Бацула - Степанюк.

Заря: Турбаевский - Кирюханцев, Снурницын, Джордан, Вантух - Дришлюк, Батагов, Мишнев (Чурко, 84) - Антюх (Мичин, 84), Герреро, Волошин (Алефиренко, 63).

Предупреждения: Скляр, Павлюк, Челядин - Волошин.

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