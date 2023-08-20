Черноморец - Динамо: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 20.08.2023

В воскресенье, 20 августа, Черноморец будет принимать Динамо в рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем матче чемпионата Украины одесская команда одержала домашнюю победу 2:0 над Оболонью. Киевский клуб прошлый тур национального первенства пропускал, поскольку поединок с Металлистом 1925 был перенесен.

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Матч состоится в Одессе на стадионе Черноморец. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Черноморец - Динамо

Трансляция поединка чемпионата Украины между Черноморцем и Динамо будет доступна в этой новости 20 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.

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