Гармаш против Динамо, Полесье стремится взять реванш: превью матчей дня в УПЛ

В чемпионате Украины сезона-2023/24 участвуют 16 футбольных клубов. Турнир пройдет в формате "каждый играет с каждым два матча – дома и на выезде".

Анонс матчей УПЛ – 25 февраля

Днепр-1 – Минай

Место и время проведения: Днепр-Арена, Днепр, 13:00

Где смотреть: 2+2

Турнирное положение: Днепр-1 – 2, Минай – 16

Перед перерывом Минай сменил тренера и для Желько Любеновича этот матч станет первым гостевым во главе клуба. Его команда не может выиграть у УПЛ уже 15 матчей. И на этот раз победить будет тяжело, ведь до сих пор Днепр-1 против Миная в домашних матчах очки не терял.

В случае победы Днепр-1 догонит Кривбасс и будет делить с криворожцами первую строчку турнирной таблицы.

Прогноз ISPORT – 3:0

Вереск – Колос

Место и время проведения: Авангард, Ровно, 13:00

Где смотреть: УПЛ ТВ

Турнирное положение: Верес – 15, Колос – 9

Ровенский клуб перед перерывом не проигрывал на домашней арене три матча подряд и сделает все, чтобы порадовать приехавших на матч болельщиков очередным хорошим результатом под руководством нового тренера Олега Шандрука.

А вот Колосс не забивал голы в последних пяти таймах в УПЛ и сделает все возможное, чтобы завершить эту тенденцию.

Прогноз ISPORT – 1:1

Металлист 1925 – Динамо Киев

Место и время проведения: Динамо им. Валерия Лобановского, 15:30

Где смотреть: УПЛ ТВ

Турнирное положение: Металлист 1925 – 12, Динамо – 5

Главной изюминкой матча будет игра Дениса Гармаша против своего родного клуба, которую он ждал с нетерпением. Также следует не забывать, что во время перерыва харьковчан возглавил Виктор Скрипник.

Динамо в свою очередь имеет приличную серию побед в УПЛ и сейчас полностью и полностью вернулись в чемпионскую гонку.

Прогноз ISPORT – 0:2

Рух – Полесье

Место и время проведения: Арена Львов, Львов, 18:00

Где смотреть: УПЛ ТВ

Турнирное положение: Рух – 6, Полесье – 3

Единственный матч дня, в котором сойдутся претенденты на еврокубки. Полесье к перерыву набрали прекрасный ход, они не проигрывают в УПЛ с сентября, а за этот период успели сыграть и с Динамо, и с Шахтером, и с Днепр-1. Но одной из команд, которые все же побеждали житомирян в этом сезоне, был именно Рух!

Хотя сами львовяне провалили концовку прошлого года, а в домашних матчах вообще не побеждают еще с лета.

Прогноз ISPORT – 1:2

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