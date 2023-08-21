"Не должен слушать крики": Ван Леувен оценил три удаления в матче Шахтер - Кривбасс

Главный тренер Шахтера Патрик Ван Леувен прокомментировал работу арбитров в матче с Кривбассом (3:3).

По словам специалиста, две красные карточки были показаны справедливо, однако удаление Дмитрия Чигринского довольно спорное.

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"Что касается красных карточек, судья расценил ситуации на поле как грубые подкаты, и он прав. Я считаю это его решение корректным по VAR. Что касается удаления Чигринского, то я считаю, что одной из двух желтых карточек не было. В целом хочу сказать, что рефери должны учитывать, что футбол – это контактный вид спорта, а не слушать крики. И, по-моему, лишний шум создавали не фолы, а игроки, которые теряли контроль над мячом".

Наставник "горняков" заявил, что его команда должна была побеждать сегодня, однако расслабилась.

"Мы сегодня должны были выигрывать с большой разницей мячей, но не реализовали слишком много моментов в атаке, чем дали уверенность сопернику, забившему три гола из трех моментов", - отметил тренер.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Кривбасс - Шахтер.