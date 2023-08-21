УПЛ: итоги тура №4
Завершился четвертый тур чемпионата Украины по футболу в рамках которого только один клуб из тех, которые занимали перед стартом места в девятке лучших, сумел одержать победу - это Черноморец.
Результаты тура
- ЛНЗ - Полесье 1:2
- Заря - Александрия 0:0
- Верес - Ворскла 1:2
- Металлист 1925 - Минай 1:0
- Рух - Колос 1:1
- Днепр-1 - Оболонь 1:2
- Черноморец - Динамо 3:2
- Кривбасс - Шахтер - 3:3
Дебют тура
Ключевая персона: Ариэлсон (Полесье)
18-летний футболист Полесья впервые сыграл в чемпионате Украины и отметил это дело голом. Так еще и каким, забил он в ворота ЛНЗ очень даже красивый мяч из-за пределов штрафной.
"Что это было?" тура
Ключевые персоны: Владимир Чеснаков и Павел Исенко
Верес забил гол, но для этого все сделали игроки Ворсклы. Такой розыгрыш свободного удара - это конечно же что-то с чем-то.
Несправедливость тура
Ключевой эпизод: гол из офсайда в ворота Миная
Свои первые очки в сезоне Металлист 1925 заработал после спорного гола. Во время результативной атаки, мяч отскочил от Алексея Сидорова прямо на Владислава Дмитренко, который переправил его в ворота. Вот только 23-летний полузащитник в этот момент был в положении вне игры.
Вратарь тура
Ключевая персона: Кирил Фесюн
Голкипер молодежной сборной Украины в новом сезоне стал основным у Колоса и в центральном матче тура, в котором встречались лидеры чемпионата (Колос и Рух), стал настоящим героем. Кирил делал не только эффективные сейвы, но и очень эффектные.
Отставка тура
Ключевая персона: Александр Кучер
Днепр-1 в очередной раз в нынешнем сезоне огорчил своих фанатов, проиграв в этот раз Оболони. Хотя днепряне и забили первыми из не самого очевидного пенальти, в дальнейшем они пропустили два гола и...заставили своего тренера уйти в отставку.
Хочу поблагодарить всех. Я подаю в отставку вместе с тренерским штабом. Вину за результаты, которые мы показываем в последнее время, я беру на себя. Всем спасибо.
Организация тура
Ключевые персоны: люди, выбиравшие формы на матч Днепр-1 - Оболонь
Многим телезрителям не понравился выбор игровых футболок, ведь обе достаточно темные и различать игроков на картинке по началу не так и легко.
Ошибка тура
Ключевая персона: Максим Дячук
20-летний центральный защитник в довольно безопасном моменте пропустил мяч, что привело к выходу соперника на свидание с вратарем. Более того, Дячук в последствии мог вынести мяч с линии ворот, но попал в свою же руку и от неё снаряд влетел в ворота.
Подарок тура
Ключевая персона: Андрей Клищук
Голкипер Кривбаса в концовке первого тайма против Шахтера допустил просто невероятную ошибку, отдав игроку точнейший пас в близи с собственной штрафной. Такую возможность "горняки" не упустили.
Лучший игрок и тренер тура
Ключевые персоны: Роман Григорчук и Дмитрий Крыськив
Главный тренер Черноморца удостоился своей награды благодаря победе над киевским Динамо, для Григорчука приз стал первым в этом сезоне. А вот среди игроков УПЛ выбрала полузащитника Шахтера, который стал единственным автором дубля в этом туре.
Турнирная таблица УПЛ-2023/24:
- Рух (Львов) - 10 очков
- Черноморец (Одесса) - 9
- Колос (Ковалевка) - 8
- Шахтер (Донецк) - 8
- Александрия (Александрия) - 7
- Кривбасс (Кривой Рог) - 7
- Динамо (Киев) - 6
- Полесье (Житомир) - 6
- Оболонь (Киев) - 4
- Заря (Луганск) - 4
- СК Днепр-1 (Днепр) - 4
- Металлист 1925 (Харьков) - 3
- ЛНЗ (Черкассы) - 3
- Ворскла (Полтава) - 3
- Верес (Ровно) - 1
- Минай (Минай) - 1
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