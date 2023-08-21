УПЛ: итоги тура №4

Завершился четвертый тур чемпионата Украины по футболу в рамках которого только один клуб из тех, которые занимали перед стартом места в девятке лучших, сумел одержать победу - это Черноморец.

Результаты тура

ЛНЗ - Полесье 1:2

1:2 Заря - Александрия 0:0

Верес - Ворскла 1:2

1:2 Металлист 1925 - Минай 1:0

- Минай 1:0 Рух - Колос 1:1

Днепр-1 - Оболонь 1:2

1:2 Черноморец - Динамо 3:2

- Динамо 3:2 Кривбасс - Шахтер - 3:3

Дебют тура

Ключевая персона: Ариэлсон (Полесье)

18-летний футболист Полесья впервые сыграл в чемпионате Украины и отметил это дело голом. Так еще и каким, забил он в ворота ЛНЗ очень даже красивый мяч из-за пределов штрафной.

"Что это было?" тура

Ключевые персоны: Владимир Чеснаков и Павел Исенко

Верес забил гол, но для этого все сделали игроки Ворсклы. Такой розыгрыш свободного удара - это конечно же что-то с чем-то.

Несправедливость тура

Ключевой эпизод: гол из офсайда в ворота Миная

Свои первые очки в сезоне Металлист 1925 заработал после спорного гола. Во время результативной атаки, мяч отскочил от Алексея Сидорова прямо на Владислава Дмитренко, который переправил его в ворота. Вот только 23-летний полузащитник в этот момент был в положении вне игры.

Вратарь тура

Ключевая персона: Кирил Фесюн

Голкипер молодежной сборной Украины в новом сезоне стал основным у Колоса и в центральном матче тура, в котором встречались лидеры чемпионата (Колос и Рух), стал настоящим героем. Кирил делал не только эффективные сейвы, но и очень эффектные.

Отставка тура

Ключевая персона: Александр Кучер

Днепр-1 в очередной раз в нынешнем сезоне огорчил своих фанатов, проиграв в этот раз Оболони. Хотя днепряне и забили первыми из не самого очевидного пенальти, в дальнейшем они пропустили два гола и...заставили своего тренера уйти в отставку.

Хочу поблагодарить всех. Я подаю в отставку вместе с тренерским штабом. Вину за результаты, которые мы показываем в последнее время, я беру на себя. Всем спасибо.

Организация тура

Ключевые персоны: люди, выбиравшие формы на матч Днепр-1 - Оболонь

Многим телезрителям не понравился выбор игровых футболок, ведь обе достаточно темные и различать игроков на картинке по началу не так и легко.

Ошибка тура

Ключевая персона: Максим Дячук

20-летний центральный защитник в довольно безопасном моменте пропустил мяч, что привело к выходу соперника на свидание с вратарем. Более того, Дячук в последствии мог вынести мяч с линии ворот, но попал в свою же руку и от неё снаряд влетел в ворота.

Подарок тура

Ключевая персона: Андрей Клищук

Голкипер Кривбаса в концовке первого тайма против Шахтера допустил просто невероятную ошибку, отдав игроку точнейший пас в близи с собственной штрафной. Такую возможность "горняки" не упустили.

Лучший игрок и тренер тура

Ключевые персоны: Роман Григорчук и Дмитрий Крыськив

Главный тренер Черноморца удостоился своей награды благодаря победе над киевским Динамо, для Григорчука приз стал первым в этом сезоне. А вот среди игроков УПЛ выбрала полузащитника Шахтера, который стал единственным автором дубля в этом туре.

Турнирная таблица УПЛ-2023/24:

Рух (Львов) - 10 очков Черноморец (Одесса) - 9 Колос (Ковалевка) - 8 Шахтер (Донецк) - 8 Александрия (Александрия) - 7 Кривбасс (Кривой Рог) - 7 Динамо (Киев) - 6 Полесье (Житомир) - 6 Оболонь (Киев) - 4 Заря (Луганск) - 4 СК Днепр-1 (Днепр) - 4 Металлист 1925 (Харьков) - 3 ЛНЗ (Черкассы) - 3 Ворскла (Полтава) - 3 Верес (Ровно) - 1 Минай (Минай) - 1

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