Заря - Александрия 0:0: результат матча чемпионата Украины 18.08.2023
В пятницу, 18 августа, в рамках четвертого тура УПЛ Заря встречалась с Александрией. Матч завершился вничью со счетом 0:0.
В первой половине игры мячом больше владели гости, однако преимущество по опасным моментам было у луганчан, которые имели шансы выйти вперед.
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Во второй половине игры Заря уже полностью перехватила инициативу, контролируя игру. К сожалению, до голов дело так и не дошло с обеих сторон.
В следующем туре луганский коллектив сыграет против Миная, а Александрия встретится с Полесьем.
Статистика матча Заря - Александрия 4-го тура чемпионата Украины
Заря - Александрия 0:0
Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 6 - 6
Удары в створ: 0 - 1
Угловые: 4 - 3
Атаки: 81 - 88
Заря: Турбаевский, Вантух, Батагов, Джордан, Снурницын, Дришлюк, Мышнев, Антюх (Алефиренко, 76), В.Волошин (Мичин, 57), Кирюханцев, Герреро.
Александрия: Шевченко, Копина, Логинов, Бабогло, Ковалец (Плакса, 62), Сигеев, Смирный (Ващенко, 76), Савченко, Калитвинцев, Шулянский (Джевани, 62), Кулаков (Погорелый, 76).
Предупреждения: Джордан (7) – Ковалец (33).
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