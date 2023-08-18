Заря - Александрия 0:0: результат матча чемпионата Украины 18.08.2023

Команды разделили между собой очки.

В пятницу, 18 августа, в рамках четвертого тура УПЛ Заря встречалась с Александрией. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

В первой половине игры мячом больше владели гости, однако преимущество по опасным моментам было у луганчан, которые имели шансы выйти вперед.

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Во второй половине игры Заря уже полностью перехватила инициативу, контролируя игру. К сожалению, до голов дело так и не дошло с обеих сторон.

В следующем туре луганский коллектив сыграет против Миная, а Александрия встретится с Полесьем.

Статистика матча Заря - Александрия 4-го тура чемпионата Украины

Заря - Александрия 0:0

Владение мячом: 47% - 53%

Удары: 6 - 6

Удары в створ: 0 - 1

Угловые: 4 - 3

Атаки: 81 - 88

Заря: Турбаевский, Вантух, Батагов, Джордан, Снурницын, Дришлюк, Мышнев, Антюх (Алефиренко, 76), В.Волошин (Мичин, 57), Кирюханцев, Герреро.

Александрия: Шевченко, Копина, Логинов, Бабогло, Ковалец (Плакса, 62), Сигеев, Смирный (Ващенко, 76), Савченко, Калитвинцев, Шулянский (Джевани, 62), Кулаков (Погорелый, 76).

Предупреждения: Джордан (7) – Ковалец (33).

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