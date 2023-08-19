Рух - Колос 1:1: обзор матча и результат игры 19.08.2023
В субботу, 19 августа, последним матчем этого игрового дня четвертого тура УПЛ стало противостояние Руха и Колоса.
Команды очень успешно начали сезон: Рух выиграл все предыдущие три встречи, а Колос лишь раз допустил потерю очков, сыграв вничью в первом туре.
Имея две победные серии, главным вопросом дня было то, чья именно серия прервется. По иронии судьбы, прервались обе.
На 34-й минуте гости вышли вперед: Павел Ориховский высокой подачей отправил мяч на дальнюю штангу, а Андрей Цуриков ударом головой открыл счет в матче.
После перерыва хозяева поля сумели отыграться, причем в схожем стиле: точно такая же высокая подача, но с углового, и точно такой же удар головой в исполнении Богдана Слюбика. И даже высокий Валерий Бондаренко на дальней штанге не помешал этому голу.
На эмоциональном подъеме Рух побежал в атаку вырывать победу. Но кроме удаления в стане соперника ничего не получилось добиться.
На 83-й минуте львовяне убегали в контратаку 2 в 1, а Николай Золотов в подкате на фланге срубил своего оппонента, за что получил путевку на досрочный отдых.
За оставшееся время команды так и не сумели забить решающий гол - ничья, которая вполне устроит оба коллектива.
Читай также: Металлист 1925 обыграл Минай, забив гол из офсайда
Статистика матча Рух - Колос четвертого тура УПЛ
Рух - Колос 1:1
Голы: Слюбик, 56 - Цуриков, 34.
Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 13 - 7
Удары в створ: 7 - 4
Атаки: 128 - 88
Рух: Ледвий - Сыч, Слюбик, Дидык, Роман - Эдсон (Слюсар, 76), Плюман (Квасница, 62), Сапуга, Притула (Таллес, 46), Соломон-Отабор (Рунич, 79) - Климчук.
Колос: Фесюн - Золотов, Бурда, Бондаренко, Лучкевич - Ориховский, Богданов, Мякушко (Болбат, 46) - Цуриков, Безбородько (Салабай, 67), Демченко (Ильин, 67).
Предупреждения: Эдсон, Сапуга, Рунич - Бондаренко, Бурда, Богданов.
Удаление: Золотов (прямая красная).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!