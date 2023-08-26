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Александрия - Полесье: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 26.08.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 10:10
Александрия / ФК Александрия
Александрия / ФК Александрия

В субботу, 26 августа, Александрия в пятом туре украинской Премьер-лиги встретится с Полесьем.

В предыдущем матче чемпионата Украины хозяева поля сыграли вничью с Зарей (0:0), а житомирский клуб победил ЛНЗ (2:1).

Матч будет сыгран в Александрии на стадионе Ника. Стартовый свисток - 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Александрия - Полесье

Трансляция поединка чемпионата Украины между Александрией и Полесьем будет доступна в этой новости 26 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.

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