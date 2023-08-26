Александрия - Полесье 0:3 видео голов и лучших моментов матча 26.08.2023

В субботу, 26 августа, Александрия в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги встречалась на своем поле с Полесьем.

Гости сумели одержать разгромную победу над соперником, отправив в его ворота под конец матча три безответных мяча.

Новичок УПЛ открыл счет на 77-й минуте после результативного удара Александра Назаренко. Вскоре Бени Макуана закрепил преимущество своей команды, а на 89-й минуте Филипп Будковский установил окончательный результат.

Вашему вниманию видео всех голов матча Александрия - Полесье в пятом туре УПЛ:

Александрия - Полесье 0:3

Голы: Назаренко, 77, Макуана, 80, Будковский, 89

Полесье: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Кравченко, Крушинский (Кушниренко, 59), Танковский (Огиря, 65), Козак (Назаренко, 59), Макуана, Ариэльсон, Будковский

Александрия: Шевченко, Бабогло, Савченко (Эрнандес, 46), Логинов, Ковалец (Плакса, 46), Сигеев, Калитвинцев, Кулаков (Погорелый, 70), Шулянский (Скорко, 58), Копина, Смирный

Предупреждения: Смирный, 36, Сигеев, 52 - Смоляков, 45, Шабанов, 51.

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