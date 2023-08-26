iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Александрия - Полесье 0:3 видео голов и лучших моментов матча 26.08.2023

Вашему вниманию обзор поединка украинской Премьер-лиги.
Вчера, 21:32
Полесье одержало разгромную победу над Александрией / ФК Александрия
Полесье одержало разгромную победу над Александрией / ФК Александрия

В субботу, 26 августа, Александрия в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги встречалась на своем поле с Полесьем.

Гости сумели одержать разгромную победу над соперником, отправив в его ворота под конец матча три безответных мяча.

Новичок УПЛ открыл счет на 77-й минуте после результативного удара Александра Назаренко. Вскоре Бени Макуана закрепил преимущество своей команды, а на 89-й минуте Филипп Будковский установил окончательный результат.

Вашему вниманию видео всех голов матча Александрия - Полесье в пятом туре УПЛ:

Александрия - Полесье 0:3

Голы: Назаренко, 77, Макуана, 80, Будковский, 89

Полесье: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Кравченко, Крушинский (Кушниренко, 59), Танковский (Огиря, 65), Козак (Назаренко, 59), Макуана, Ариэльсон, Будковский

Александрия: Шевченко, Бабогло, Савченко (Эрнандес, 46), Логинов, Ковалец (Плакса, 46), Сигеев, Калитвинцев, Кулаков (Погорелый, 70), Шулянский (Скорко, 58), Копина, Смирный

Предупреждения: Смирный, 36, Сигеев, 52 - Смоляков, 45, Шабанов, 51.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ александрия чемпионат Украины видео голов обзор матча Украинская Премьер-лига Полесье видео лучших моментов

Статьи по теме

УПЛ: Полесье разгромило Александрию, Металлист 1925 обыграл ЛНЗ УПЛ: Полесье разгромило Александрию, Металлист 1925 обыграл ЛНЗ
Полесье устроило поздний разгром Александрии Полесье устроило поздний разгром Александрии
Усик: Я готов драться драться с Фьюри Усик: Я готов драться драться с Фьюри
"Меня обманули": Дюбуа отреагировал на свой подлый удар в бою с Усиком "Меня обманули": Дюбуа отреагировал на свой подлый удар в бою с Усиком
Помочь журналистам

Видео

Усик - Дюбуа: видео зрелищного нокаута
Усик - Дюбуа: видео зрелищного нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 17 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Бокс02:10
Усик: Я готов драться драться с Фьюри
Бокс01:53
"Меня обманули": Дюбуа отреагировал на свой подлый удар в бою с Усиком
Бокс01:53
Команда Дюбуа подаст апелляцию на результат боя с Усиком
Бокс01:49
Усик посвятил победу над Дюбуа Украине и ЗСУ
Бокс01:39
Усик: Всю мощь Дюбуа ощутили только мои яйца
Бокс01:35
Усик - Дюбуа: видео зрелищного нокаута
Бокс01:19
Усик нокаутировал Дюбуа и защитил свои пояса
Бокс01:03
Подлый поступок: Дюбуа жестко пробил Усику ниже пояса
Бокс01:00
Беринчик - Йигит: лучшие моменты боя - видео
Европа00:51
Жирона с Довбиком и Цыганковым одолела на выезде Севилью
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK