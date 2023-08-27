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Колос - Шахтер: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 27.08.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 13:15
Колос - Шахтер: онлайн-трансляция матча / ФК Шахтер Донецк
Колос - Шахтер: онлайн-трансляция матча / ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 27 августа, Колос встретится с Шахтером в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем матче чемпионата Украины ковалевская команда разошлась миром 1:1 с Рухом, а донецкий клуб выдал результативную ничью 3:3 с Кривбассом.

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Поединок будет сыгран на стадионе Колос в Ковалевке. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Колос - Шахтер

Трансляция поединка чемпионата Украины между Колосом и Шахтером будет доступна в этой новости 27 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.

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