Колос - Шахтер: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 27.08.2023

В воскресенье, 27 августа, Колос встретится с Шахтером в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем матче чемпионата Украины ковалевская команда разошлась миром 1:1 с Рухом, а донецкий клуб выдал результативную ничью 3:3 с Кривбассом.

Читай также: Прогноз на УПЛ: Динамо навяжет борьбу Шахтеру за трофей, Оболонь, скорее всего, вылетит

Поединок будет сыгран на стадионе Колос в Ковалевке. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Колос - Шахтер

Трансляция поединка чемпионата Украины между Колосом и Шахтером будет доступна в этой новости 27 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!