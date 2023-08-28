Оболонь - Кривбасс: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 28.08.2023
На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
В понедельник, 28 августа, Оболонь в пятом туре украинской Премьер-лиги встретится с Кривбассом.
В предыдущем матче чемпионата Украины хозяева поля обыграли Днепр-1 (2:1), а криворожский клуб сыграл вничью с Шахтером (3:3).
Матч киевских команд будет сыгран в Киеве на стадионе Оболонь Арена. Стартовый свисток - 19:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Оболонь - Кривбасс
Трансляция поединка чемпионата Украины между Оболонью и Кривбассом будет доступна в этой новости 28 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 19:00 по Киеву.
В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.
На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!