Оболонь - Кривбасс: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 28.08.2023

В понедельник, 28 августа, Оболонь в пятом туре украинской Премьер-лиги встретится с Кривбассом.

В предыдущем матче чемпионата Украины хозяева поля обыграли Днепр-1 (2:1), а криворожский клуб сыграл вничью с Шахтером (3:3).

Матч киевских команд будет сыгран в Киеве на стадионе Оболонь Арена. Стартовый свисток - 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Оболонь - Кривбасс

Трансляция поединка чемпионата Украины между Оболонью и Кривбассом будет доступна в этой новости 28 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 19:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.

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