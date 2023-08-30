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ЛНЗ представил нового главного тренера

Олег Дулуб возглавил черкасский клуб.
Сегодня, 16:16
Олег Дулуб / scdnipro1.com.ua
Олег Дулуб / scdnipro1.com.ua

Олег Дулуб стал новым тренером черкасского ЛНЗ.

Напомним, что клуб уволил Александра Ковпака после неожиданного поражения сумской Виктории.

Белорусский специалист уже работал в УПЛ, ранее он тренировал Карпаты и Черноморец, а последним местом работы был ПФК Львов.

В тренерский штаб Дулуба также вошли Юрий Дудник и Андрей Дикань.

Ранее, напомним, Юрий Калитвинцев стал лучшим тренером 5-го тура УПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛНЗ

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