ЛНЗ представил нового главного тренера
Олег Дулуб возглавил черкасский клуб.
Олег Дулуб стал новым тренером черкасского ЛНЗ.
Напомним, что клуб уволил Александра Ковпака после неожиданного поражения сумской Виктории.
Белорусский специалист уже работал в УПЛ, ранее он тренировал Карпаты и Черноморец, а последним местом работы был ПФК Львов.
В тренерский штаб Дулуба также вошли Юрий Дудник и Андрей Дикань.
Ранее, напомним, Юрий Калитвинцев стал лучшим тренером 5-го тура УПЛ.
Слідкувати за новинами та отримувати цікавий спортивний контент можна у нашому Telegram-каналі!