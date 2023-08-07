Лучший тренер тура УПЛ

ISPORT.ua предлагает ознакомиться со списком тренеров, которые были названы лучшими по итогам прошедших туров чемпионата Украины.

Сезон-2023/24 стал уже 33-м розыгрышем чемпионата Украины по футболу. В Украинской Премьер-лиге участвуют шестнадцать команд, которые борются за самые высокие места турнира.

Традиционно по завершению тура экспертный совет УПЛ определяет лучшего тренера прошедшего тура, а результаты его выбора публикуются на официальном сайте.

2-й тур: Александр Ковпак (ЛНЗ)

Александр Ковпак прошел путь от форварда УПЛ до тренера УПЛ. Уже во втором туре он привел свою команду к дебютной победе в рамках высшего украинского дивизиона (еще и в каком стиле), что нельзя было не отметить.

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1-й тур: Мирча Луческу (Динамо)

Столичный коллектив очень здорово справился с Минаем, несмотря на пропущенный гол в самом начале поединка. "Бело-синие" не только отыгрались, но и вышли переда. И даже ранее удаление Дениса Попова не повлияло на игру команды румынского специалиста.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием матчей Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.

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