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Динамо - Оболонь 2:0 видео голов и лучших моментов матча 11.12.2023

Вашему вниманию обзор поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 21:18
Динамо победило Оболонь / ФК Динамо Киев
Динамо победило Оболонь / ФК Динамо Киев

В понедельник, 11 декабря, в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги состоялось киевское дерби, в котором Динамо принимало Оболонь.

В заключительном матче первой части сезона подопечные Александра Шовковского сумели обыграть своих столичных соседей со счетом 2:0.

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"Пивовары" уже на 13-й минуте встречи остались в меньшинстве, когда прямую красную карточку заработал Артем Вовкун за фол последней надежды. Тем не менее численным преимуществом "бело-синие" смогли воспользоваться только в середине второго тайма - результативный удар на свой счет записал вышедший на замену Бенито.

Ближе к концу поединка Оболонь потеряла еще одного исполнителя - за второе предупреждение с поля был удален Тарас Мороз. Динамо же вскоре заработало право на одиннадцатиметровый удар, который реализовал Владислав Ванат.

Вашему вниманию видео всех голов матча Динамо - Оболонь в 17-м туре УПЛ:

Динамо - Оболонь 2:0

Голы: Бенито, 67, Ванат, 89 (пен.)

Динамо: Бущан - Тымчик, Дячук, Сирота, Дубинчак (Вивчаренко, 61) - Бражко - Волошин (Бенито, 62), Буяльский, Шапаренко (Андриевский, 66), Кабаев (Караваев, 90) - Ванат (Супряга, 90).

Оболонь: Кичак - Мединский, Карась, Вовкун, Лукьянчук, Прокопенко - Черненко, Мороз, Косовский (Нагиев, 46) - Краснопир (Суханов, 80), Тарануха (Груша, 70).

Предупреждения: Волошин, Дубинчак, Бражко, Андриевский - Карась, Мороз, Суханов, Лукьянчук.

Удаления: Вовкун, 13, Мороз, 84.

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