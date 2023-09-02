Ворскла - Александрия 1:0: обзор матча и результат игры 02.09.2023

В субботу, 2 сентября, в рамках шестого тура украинской Премьер-лиги Ворскла встречалась на своем поле с Александрией.

Команда Виктора Скрипника одолела подопечных Руслана Ротаня с минимальным перевесом благодаря голу с пенальти.

В середине первого тайма за фол на Челядине полтавцы получили право на одиннадцатиметровый удар, который успешно реализовал Скляр.

Ворскла одержала третью подряд победу в чемпионате и сейчас с девятью очками занимает четвертое место в турнирной таблице. Александрия продолжила безвыиграшную серию до четырех поединков и располагается на восьмой позиции с семью баллами.

Статистика матча Ворскла - Александрия 6-го тура чемпионата Украины

Ворскла - Александрия 1:0

Голы: Скляр 29 (пен.)

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 5 - 9

Удары в створ: 2 - 1

Угловые: 7 - 8

Фолы: 12 - 7

Ворскла: Исенко, Пердута, Сантана, Бацула, Корниенко, Павлюк, Скляр, Кане, Юрченко (Нестеренко 88), Челядин, Степанюк

Александрия: Шевченко, Копына, Логинов, Савченко, Эрнандес (Скорко 71), Смирный, Ващенко (Белошевский 46), Сигеев (Ковалец 71), Калитвинцев, Андрейчук (Кулаков 64), Шулянский (Джевани 63)

Предупреждения: Пердута, Исенко, Челядин - Савченко.

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