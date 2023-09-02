iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ворскла - Александрия 1:0: обзор матча и результат игры 02.09.2023

Судьбу поединка решил успешно реализованный полтавцами пенальти.
Сегодня, 18:59
Ворскла обыграла Александрию / ФК Ворскла
Ворскла обыграла Александрию / ФК Ворскла

В субботу, 2 сентября, в рамках шестого тура украинской Премьер-лиги Ворскла встречалась на своем поле с Александрией.

Команда Виктора Скрипника одолела подопечных Руслана Ротаня с минимальным перевесом благодаря голу с пенальти.

В середине первого тайма за фол на Челядине полтавцы получили право на одиннадцатиметровый удар, который успешно реализовал Скляр.

Ворскла одержала третью подряд победу в чемпионате и сейчас с девятью очками занимает четвертое место в турнирной таблице. Александрия продолжила безвыиграшную серию до четырех поединков и располагается на восьмой позиции с семью баллами.

Статистика матча Ворскла - Александрия 6-го тура чемпионата Украины

Ворскла - Александрия 1:0

Голы: Скляр 29 (пен.)

Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 5 - 9
Удары в створ: 2 - 1
Угловые: 7 - 8
Фолы: 12 - 7

Ворскла: Исенко, Пердута, Сантана, Бацула, Корниенко, Павлюк, Скляр, Кане, Юрченко (Нестеренко 88), Челядин, Степанюк

Александрия: Шевченко, Копына, Логинов, Савченко, Эрнандес (Скорко 71), Смирный, Ващенко (Белошевский 46), Сигеев (Ковалец 71), Калитвинцев, Андрейчук (Кулаков 64), Шулянский (Джевани 63)

Предупреждения: Пердута, Исенко, Челядин - Савченко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ александрия ворскла чемпионат Украины Украинская Премьер-лига

Статьи по теме

УПЛ: Шахтер разгромил Минай, Полесье победило Оболонь, Ворскла обыграла Александрию УПЛ: Шахтер разгромил Минай, Полесье победило Оболонь, Ворскла обыграла Александрию
Полесье вырвало победу над Оболонью Полесье вырвало победу над Оболонью
Беллингем повторил достижение Роналду Беллингем повторил достижение Роналду
CEO Баварии высказался о срыве трансфера хавбека сборной Португалии CEO Баварии высказался о срыве трансфера хавбека сборной Португалии
Помочь журналистам

Видео

Рома - Милан 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Рома - Милан 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Футбол20:06
Беллингем повторил достижение Роналду
Украина19:50
УПЛ: Шахтер разгромил Минай, Полесье победило Оболонь, Ворскла обыграла Александрию
Футбол19:42
CEO Баварии высказался о срыве трансфера хавбека сборной Португалии
Европа19:25
Реал спасся от потери очков в матче с Хетафе
Футбол19:19
Кучерявый помог шотландскому клубу избежать поражение в матче чемпионата
Футбол19:01
Челси с Мудриком уступил Ноттингему
Украина18:59
Ворскла одержала минимальную победу над Александрией
Футбол18:58
Борнмут с Забарным упустил победу над Брентфордом
Формула 118:42
Гран-при Италии: Сайнс выиграл квалификацию, Ферстаппен и Леклер - в тройке
Европа18:34
Главный бомбардир Милана посетил Гран-при Италии Формулы 1
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK