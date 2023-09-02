Полесье - Оболонь 2:0 видео голов и лучших моментов матча 02.09.2023
В субботу, 2 сентября, Полесье встречалось на своем поле с Оболонью в рамках шестого тура украинской Премьер-лиги.
Хозяева поля смогли вырвать победу в компенсированное к матчу время, одолев соперника со счетом 2:0.
Сначала главный арбитр удалил игрока киевлян Тараса Мороза и назначил в их ворота пенальти, который реализовал Василий Грицук, а после Артем Козак удвоил преимущество житомирской команды.
Вашему вниманию видео всех голов матча Полесье - Оболонь в шестом туре УПЛ:
Полесье - Оболонь 2:0
Голы: Грицук, 90+7 (пен.), Козак, 90+9
Полесье: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Кравченко, Крушинский (Кушниренко, 46), Танковский (Грицук, 83), Назаренко (Козак, 46), Макуана, Ариэлсон (Мустафаев, 61), Будковский
Оболонь: Федоривский, Осман (Прокопенко, 63), Приймак, Карась, Нагиев (Вовкун, 77), Мороз, Чернов (Мединский, 46), Груша (Суханов, 72), Слободян, Чернов (Косовский, 63), Тарануха
Предупреждения: Будковский, Смоляков - Мороз, Тарануха
Удаление: Мороз, 90+5 (вторая желтая).
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