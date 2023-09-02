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Ворскла - Александрия 1:0 видео гола и лучших моментов матча 02.09.2023

Вашему вниманию обзор поединка украинской Премьер-лиги.
Вчера, 23:22
Ворскла минимально обыграла Александрию / ФК Ворскла
Ворскла минимально обыграла Александрию / ФК Ворскла

В субботу, 2 сентября, Ворскла принимала на своем поле Александрию в рамках шестого тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Виктора Скрипника выиграли третий подряд матч в чемпионате, одержав минимальную победу над командой Руслана Ротаня.

Судьбу противостояния решил единственный гол с пенальти, который в середине первого тайма забил Александр Скляр.

Вашему вниманию обзор матча Ворскла - Александрия в шестом туре УПЛ:

Ворскла - Александрия 1:0

Гол: Скляр 29 (пен.)

Ворскла: Исенко, Пердута, Сантана, Бацула, Корниенко, Павлюк, Скляр, Кане, Юрченко (Нестеренко 88), Челядин, Степанюк

Александрия: Шевченко, Копына, Логинов, Савченко, Эрнандес (Скорко 71), Смирный, Ващенко (Белошевский 46), Сигеев (Ковалец 71), Калитвинцев, Андрейчук (Кулаков 64), Шулянский (Джевани 63)

Предупреждения: Пердута, Исенко, Челядин - Савченко.

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