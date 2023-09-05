iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Новости компаний: FAVBET стал официальным спонсором ФК "Полісся"

Украинская iGaming-компания FAVBET стала официальным спонсором житомирского футбольного клуба «Полісся».
Сегодня, 13:21
FAVBET стал официальным спонсором ФК
FAVBET стал официальным спонсором ФК "Полісся"

Новое партнерство предполагает поддержку выступлений команды в украинской Премьер-лиге, популяризацию обоих брендов и большее привлечение фанатского сообщества.

«FAVBET продолжает поддерживать футбол, а вместе с партнерами формирует будущее спорта в Украине. Мы гордимся содействовать развитию ФК «Полісся» и помогать его талантливым игрокам идти к новым победам. Надеюсь, что вместе мы впишем несколько ярких страниц в историю клуба и всего украинского футбола. Естественно, будет много активностей для болельщиков и социальных проектов. Планируем очень активный сезон, тем более, что волки сейчас показывают очень высокий уровень игры», — комментирует начало сотрудничества Денис Якимов, Head of Sport Marketing FAVBET.

«Полісся» — футбольный клуб родом из Житомира с более чем 60-летней историей. После победы в Первой лиге в прошлом году команда дебютировала в Премьер-лиге, где сейчас занимает второе место турнирной таблицы, уступая лишь «Шахтеру». Следующий свой матч команда сыграет против «Черноморца» уже 16 сентября.

Подписанием «Полісся» FAVBET продолжает реализацию многолетней стратегии по развитию национального футбола. Сегодня компания оказывает поддержку клубам в Первой и Премьер-лиге, а также способствует подготовке и соревнованиям футболистов.


Статьи по теме

Квалификация к Евро-2024: расписание матчей четвертого тура Квалификация к Евро-2024: расписание матчей четвертого тура
Макгрегор получил черный пояс по джиу-джитсу Макгрегор получил черный пояс по джиу-джитсу
Чемпионат мира по баскетболу-2023: Сербия - первый полуфиналист, Италия сыграет с США Чемпионат мира по баскетболу-2023: Сербия - первый полуфиналист, Италия сыграет с США
"Не знаю, кто такой Береза": Красников элегантно ответил почетному президенту Днепр-1 "Не знаю, кто такой Береза": Красников элегантно ответил почетному президенту Днепр-1
Помочь журналистам

Видео

Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка
Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Евро-202414:25
Квалификация к Евро-2024: расписание матчей четвертого тура
ММА14:00
Макгрегор получил черный пояс по джиу-джитсу
Сборные13:59
Чемпионат мира по баскетболу-2023: Сербия - первый полуфиналист, Италия сыграет с США
Украина13:35
"Не знаю, кто такой Береза": Красников элегантно ответил почетному президенту Днепр-1
Украина13:21
Новости компаний: FAVBET стал официальным спонсором ФК "Полісся"
Бокс13:10
Промоутер Джошуа сообщил, с кем подерется Энтони, если бой с Уайлдером сорвется
Евро-202413:04
Украина понесла потери перед матчем против Англии
Евро-202412:53
Игрок сборной Украины пропустит матчи против Англии и Италии из-за травмы
Формула 112:42
Алонсо - первый пилот в истории Формулы 1, проехавший 20 тысяч кругов
Европа12:20
Центрбек Манчестер Юнайтед перешел в Бешикташ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK