"Хотел ему пи**ей дать": Пятов рассказал о важном событии, которое у него отобрали

В карьере украинского голкипера был один момент, который он запомнил на всю жизнь.

По завершению прошлого сезона Андрей Пятов принял решение повесить бутсы и вратарские перчатки на гвоздь.

Летом в Лондоне против Тоттенхэма он сыграл прощальный матч, после чего вошел в тренерский штаб Патрика ван Леувена в Шахтере.

Недавно многолетний голкипер "горняков" и сборной Украины сходил в гости на шоу SPILKA YouTube-канала STADIUM FAMILY.

Там, 39-летний украинец рассказал, что в свое время он стал автором забитого гола. Однако его взятие ворот было отменено.

"Однажды я забил гол, но его не засчитал шотландский арбитр. Я хотел ему пи**ей дать. Это было еще и за сборную, в Киеве на Олимпийском", - сказал Пятов.

Пятов упомянул момент, который произошел в сентябре 2014 года во время матча отбора ЧЕ-2016. Тогда Сборная Украины уступила сборной Словакии со счетом 0:1. Вратарь прибежал в конце матча на угловой и сумел забить гол, но его взятие ворот было отменено.

За свою футбольную карьеру Андрей Пятов провел 528 матчей на клубном уровне (458 пропущенных голов, 241 матч на "ноль") и 102 - за сборную Украины (83 пропущенных голов, 47 матчей на "ноль").

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