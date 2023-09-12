Украина U21 - Северная Ирландия U21: смотреть онлайн-трансляцию матча 12.09.2023
На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка молодежной сборной Украины.
Во вторник, 12 сентября, молодежная сборная Украины проведет матч в рамках первого тура квалификации Евро-2025 (U-21).
Украинцы встретятся с командой Северной Ирландии.
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Матч состоится в Попраде (Словакия). Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина U21 - Северная Ирландия U21
Трансляция поединка между молодежными сборными Украиной и Северной Ирландией будет доступна в этой новости 8 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 19:30 по Киеву.
Напомним, сборная Украины U21 уступила в товарищеском матче ровесникам из Германии.
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