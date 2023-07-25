Молодежная сборная Украины официально получила нового тренера
Руслан Ротань покинул свою должность.
Новым тренером молодежной сборной Украины стал испанский специалист Унаи Мельгоса. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Данную кандидатуру предложил Сергей Ребров, а ее поддержал Комитет национальных сборных команд УАФ.
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Отмечается, что Руслан Ротань продолжит сотрудничество с УАФ как главный тренер олимпийской сборной и в следующем году параллельно с работой в Александрии будет готовить "сине-желтых" к Играм в Париже.
Напомним, Мельгоса работал с юношескими командами Малаги и Атлетика из Бильбао. С 2015 по 2017 год был тренером Динамо U-19.
Ранее сообщалось, что Коноплянка официально перебрался в румынский клуб.
Источник: УАФ