Молодежная сборная Украины официально получила нового тренера

Новым тренером молодежной сборной Украины стал испанский специалист Унаи Мельгоса. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Данную кандидатуру предложил Сергей Ребров, а ее поддержал Комитет национальных сборных команд УАФ.

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Отмечается, что Руслан Ротань продолжит сотрудничество с УАФ как главный тренер олимпийской сборной и в следующем году параллельно с работой в Александрии будет готовить "сине-желтых" к Играм в Париже.

Напомним, Мельгоса работал с юношескими командами Малаги и Атлетика из Бильбао. С 2015 по 2017 год был тренером Динамо U-19.

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