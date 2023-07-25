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Коноплянка официально перебрался в румынский клуб

Украинец будет бороться за чемпионство в Румынии.
Сегодня, 13:25
Евгений Коноплянка / ЧФР Клуж
Евгений Коноплянка / ЧФР Клуж

Румынский ЧФР официально объявил о подписании украинского футболиста Евгения Коноплянки.

Детали контракта не сообщаются. Украинец перебрался в румынский клуб на правах свободного агента. 

Напомним, предыдущей командой Коноплянки была польская Краковия, в составе которой он провел 38 матчей, в которых забил четыре гола и выполнил две голевые передачи.

В прошлом сезоне ЧФР занял третье место в чемпионате Румынии. В новом сезона команда провела два тура, по итогу которых возглавляет таблицу.

Ранее сообщалось, что Михайличенко перебрался в хорватский топ-клуб.


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