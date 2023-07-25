Коноплянка официально перебрался в румынский клуб

Украинец будет бороться за чемпионство в Румынии.

Румынский ЧФР официально объявил о подписании украинского футболиста Евгения Коноплянки.

Детали контракта не сообщаются. Украинец перебрался в румынский клуб на правах свободного агента.

Напомним, предыдущей командой Коноплянки была польская Краковия, в составе которой он провел 38 матчей, в которых забил четыре гола и выполнил две голевые передачи.

В прошлом сезоне ЧФР занял третье место в чемпионате Румынии. В новом сезона команда провела два тура, по итогу которых возглавляет таблицу.

Ранее сообщалось, что Михайличенко перебрался в хорватский топ-клуб.