Коноплянка официально перебрался в румынский клуб
Украинец будет бороться за чемпионство в Румынии.
Румынский ЧФР официально объявил о подписании украинского футболиста Евгения Коноплянки.
Детали контракта не сообщаются. Украинец перебрался в румынский клуб на правах свободного агента.
Напомним, предыдущей командой Коноплянки была польская Краковия, в составе которой он провел 38 матчей, в которых забил четыре гола и выполнил две голевые передачи.
В прошлом сезоне ЧФР занял третье место в чемпионате Румынии. В новом сезона команда провела два тура, по итогу которых возглавляет таблицу.
Ранее сообщалось, что Михайличенко перебрался в хорватский топ-клуб.