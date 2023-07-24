iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Михайличенко перебрался в хорватский топ-клуб

Защитник будет играть за загребское Динамо.
Сегодня, 17:05
Богдан Михайличенко
Богдан Михайличенко

Украинский защитник Богдан Михайличенко нашел себе новый клуб.

Как сообщает пресс-служба загребского Динамо, футболист перебрался в стан хорватского гранда на полноценной основе. Сумма трансфера по неофициальной информации составила 800 тысяч евро.

Читай также: Шахтер возобновил переговоры о покупке бразильского вингера

Срок действия контракта игрока с местным топ-клубом остается неизвестным, в СМИ была информация, что зарплата Богдана составит 350 тысяч евро в год.

В минувшем сезоне Михайличенко выступал в аренде за донецкий Шахтер, где провел 32 матча во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 5 ассистов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Загреб Богдан Михайличенко

Статьи по теме

Украинский защитник Андерлехта может продолжить карьеру в Хорватии Украинский защитник Андерлехта может продолжить карьеру в Хорватии
Игрок Шахтера стал пятым игроком, кто выиграл УПЛ за две разные команды Игрок Шахтера стал пятым игроком, кто выиграл УПЛ за две разные команды
Шахтер выкупит у Андерлехта защитника сборной Украины Шахтер выкупит у Андерлехта защитника сборной Украины
Мальдини получил предложение о работе от ПСЖ и сборной Италии Мальдини получил предложение о работе от ПСЖ и сборной Италии
Помочь журналистам

Видео

Челси - Брайтон 4:3 Дебютный гол Мудрика в видео лучших моментов товарищеского матча
Челси - Брайтон 4:3 Дебютный гол Мудрика в видео лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа19:33
Мальдини получил предложение о работе от ПСЖ и сборной Италии
НБА19:21
Карри назвал свою идеальную стартовую пятерку НБА всех времен
Европа19:16
Марсель Малиновского интересуется двумя игроками Барселоны
Украина18:52
"Никакого развития": Рух раскритиковал MEGOGO за предложение по УПЛ ТВ
Европа18:39
Защитник Ман Сити в шаге от перехода в Баварию
Футбол18:14
Одноклубник Яремчука перейдет в саудовский клуб
Европа17:58
Коноплянка прилетел в Румынию для подписания контракта с новым клубом
Европа17:57
Форвард Милана отказался от предложения из Саудовской Аравии
НБА17:36
Игрок НБА стал первым баскетболистом в истории, принявшим китайское гражданство
Украина17:27
Трансферы УПЛ: Верес подписал защитника, Кривбасс арендовал таланта Динамо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK