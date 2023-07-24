Михайличенко перебрался в хорватский топ-клуб

Защитник будет играть за загребское Динамо.

Украинский защитник Богдан Михайличенко нашел себе новый клуб.

Как сообщает пресс-служба загребского Динамо, футболист перебрался в стан хорватского гранда на полноценной основе. Сумма трансфера по неофициальной информации составила 800 тысяч евро.

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Срок действия контракта игрока с местным топ-клубом остается неизвестным, в СМИ была информация, что зарплата Богдана составит 350 тысяч евро в год.

В минувшем сезоне Михайличенко выступал в аренде за донецкий Шахтер, где провел 32 матча во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 5 ассистов.

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