Шахтер - Оболонь: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 16.09.2023
В субботу, 16 сентября, Шахтер сыграет против Оболони в рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги.
В прошлом матче чемпионата Украины донецкая команда разгромила со счетом 4:1 на выезде Минай, а киевский клуб потерпел в гостях поражение 0:2 от Полесья.
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Поединок будет сыгран на Арене Львов. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Шахтер - Оболонь
Трансляция поединка чемпионата Украины между Шахтером и Оболонью будет доступна в этой новости 16 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.
В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.
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